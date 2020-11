Twitter heeft de blokkade van het account van de New York Post opgeheven. De rechtse krant kon geen tweets meer versturen na de publicatie van een omstreden artikel over de zoon van presidentskandidaat Joe Biden. Het artikel was gepubliceerd op basis van e-mails op een harde schijf die in handen van het dagblad kwamen.

Na publicatie van het artikel nam Twitter op 14 oktober maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, maar het bedrijf kwam daar later op terug.

Twitter beriep zich in eerste instantie op zijn beleid voor gehackte gegevens, die niet verspreid mogen worden. Het bedrijf wijzigde zijn beleid, maar het account van de New York Post bleef bevroren.

Op basis van e-mails schreef de krant dat Hunter Biden de invloed van zijn vader zo'n zes jaar geleden gebruikte toen hij voor de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma werkte. Joe Biden, destijds vicepresident onder Barack Obama, zou zijn zoon te hulp zijn geschoten.

De New York Post tweette in de nacht van vrijdag op zaterdag een afbeelding met daarop het vogellogo van Twitter dat uit een kooi vliegt, met het onderschrift "Twitter trekt zich terug, ontgrendelt eindelijk Post-account na Biden-ban".

Het besluit tot blokkade leidde tot veel verontwaardiging onder Republikeinen. Die beschuldigden het bedrijf van selectieve censuur van conservatieve geluiden.

Twitter-directeur Jack Dorsey moest zich woensdag nog verantwoorden tegenover een commissie van de Amerikaanse Senaat. Formeel ging het verhoor over een wetsartikel die de aansprakelijkheid van bedrijven als Twitter beschermt, maar de topman kreeg veel vragen te verduren over vermeende censuur.