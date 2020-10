Door een technische fout blokkeerde Facebook deze week per ongeluk politieke advertenties van onder anderen de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden. Dat schrijft het bedrijf in een blogpost.

Het campagneteam van Biden klaagde donderdag dat een hoop van de bestaande advertenties opeens in de wacht waren geplaatst, of beperkt werden in hun bereik. Daardoor liep het team volgens eigen zeggen 500.000 dollar (zo'n 427.000 euro) aan donatie-inkomsten mis.

Facebook weigert sinds dinsdag nieuwe politieke advertenties die gericht zijn op de Verenigde Staten, zodat factcheckers de kans krijgen om alle advertenties te controleren in de aanloop naar de verkiezingen van volgende week. Er moet iets fout zijn gegaan bij de uitrol van die stop, schrijft het bedrijf nu. Daardoor kwamen sommige advertenties onnodig op 'pauze' te staan en konden andere advertenties niet gewijzigd worden.

Volgens Facebook is er geen sprake van dat een mens moedwillig sommige advertenties in de wacht zou hebben gezet. De fout zou vele advertenties hebben getroffen, niet alleen die van Biden.