Apple start vrijdag met het bundelabonnement Apple One, kondigde topman Tim Cook donderdagavond aan bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

De bundel omvat Apple Music, TV+, de gamedienst Arcade en iCloud voor 14,95 euro per maand.

Er zijn ook familieabonnementen met meer opslag: 200 GB in plaats van de 50 GB in de standaardbundel. Buiten Nederland wordt ook een Premier-abonnement met toegang tot News+ en de dienst Fitness+ beschikbaar gesteld, dat "later dit kwartaal" van start gaat.

Apple behaalde dit kwartaal een omzet van 64,7 miljard dollar (zo'n 55 miljard euro), iets meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzetstijging was vooral het gevolg van recordinkomsten in de dienstensector en de verkoop van Mac-computers. Door de late lancering van de nieuwe iPhone zakte de verkoop van smartphones juist in.