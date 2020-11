Wat is de beste grote systeem- en spiegelreflexcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Grote systeemcamera's en spiegelreflexcamera's zijn camera's met verwisselbare lenzen. De beste camera's uit deze groep zijn volwaardige professionele modellen. Ze zijn dan ook meestal niet goedkoop.

De Consumentenbond test fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, bediening, resolutie en scherpte. Er zijn in totaal 207 goed verkrijgbare fotocamera's getest.

Binnen de categorie grote systeem- en spiegelreflexcamera's zijn 83 combinaties (camera en lens) getest. Een combinatie van Fujifilm is de Beste uit de Test. De Beste Koop is een set van Canon.

Ze is niet goedkoop, maar met deze systeemcamera van Fujifilm maak je uitstekende foto's. Ze valt vooral op door de uitstekende bediening, zoeker en snelheid. De camera is getest met de lens Fujinon XF 16-80 mm f/4 R OIS WR.

De fotokwaliteit is uitstekend. Ook bij weinig licht presteert de camera nog steeds goed. Daarnaast zijn ook de kleurweergave, resolutie en scherpte van prima kwaliteit.

Deze lens-cameracombinatie heeft heel weinig last van lichtreflecties. Andere camera's kunnen er last van hebben wanneer er een intense lichtbron is (ook wanneer deze buiten beeld is).

Je kunt met deze camera ook filmen in 4K. De kwaliteit van de video's is goed, maar haar kracht ligt bij het fotograferen. De camera is verkrijgbaar in twee kleuren.

Deze spiegelreflexcamera van Canon is een stuk betaalbaarder dan de Fujifilm-camera. Ze presteert over het algemeen iets minder goed, maar dat is ook wel begrijpelijk gezien de lagere prijs.

De camera is veelzijdig en snel en je kunt met de lens vrij ver inzoomen. De bediening is prettig en ze ligt goed in de hand. Het scherm en de zoeker van de camera zijn goed.

Ook met deze camera kun je filmen in 4K. De videokwaliteit is ruim voldoende. Bij een spiegelreflexcamera moet de spiegel opgeklapt zijn tijdens het filmen. Je kunt dan alleen het scherm gebruiken om het beeld te beoordelen.

De camera is ook verkrijgbaar met een lens waarmee je minder ver kunt inzoomen (EF-S 18-55 mm f/4.0-5.6). Die set is goedkoper en compacter, maar de fotokwaliteit is ook wat minder in de automatische stand.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.