De Duitse mededingingsautoriteit is een onderzoek naar Amazon en Apple gestart. Het onderzoek gaat over een beleid van Amazon, waardoor onafhankelijke verkopers geen Apple-producten mogen verkopen. Dat schrijft Bloomberg donderdag.

De autoriteit noemt het beleid van Amazon "brandgating". Hierdoor kunnen makers van merkproducten zoals iPhones ervoor zorgen dat onafhankelijke verkopers van die producten van Amazon af moeten.

"Brandgating kan helpen om illegale verkoop tegen te gaan", zegt de toezichthouder. "Maar zulke maatregelen moeten in proportie zijn met de mededingingsregels en mogen er niet voor zorgen dat concurrentie verdwijnt."

Amazon zegt tegen Bloomberg samen te werken met de mededingingsautoriteit. Volgens het bedrijf worden verkooppermissies alleen verwijderd als daar een goede reden voor is. Ook zegt Amazon dat het probeert om klanten te beschermen tegen illegale distributie van goederen.

De Duitse toezichthouder zegt dat Apple een lichtend voorbeeld is van hoe Amazon aan brandgating doet. Sinds 2019 kunnen alleen door Apple goedgekeurde verkopers Apple-producten verkopen via het platform. Ook Amazon zelf is zo'n geautoriseerde verkoper.

Apple verklaart dat de veiligheid van klanten "de hoogste prioriteit" heeft. "Onze teams werken constant met autoriteiten, verkopers en webshops overal ter wereld om nepproducten van de markt te halen."