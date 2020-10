Muziekdienst Spotify heeft inmiddels 320 miljoen gebruikers die maandelijks inloggen. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend in zijn kwartaalcijfers. Het afgelopen kwartaal schreef Spotify er ruim twintig miljoen gebruikers bij.

Het aantal Spotify-gebruikers steeg vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 29 procent. Van de in totaal 320 miljoen gebruikers betalen er 144 miljoen voor de dienst. Zowel het aantal gratis als betalende gebruikers groeide harder dan door analisten werd verwacht.

Spotify zegt de groei te danken aan onder meer productaanbiedingen, waarbij klanten een abonnement op de muziekdienst krijgen. Spotify zag de grootste groei in India en Rusland. In Rusland is Spotify sinds juli van dit jaar beschikbaar.

De totale omzet van het bedrijf kwam in het afgelopen kwartaal neer op 1,975 miljard euro. Dat is 19 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het operationeel verlies bedroeg 529 miljoen euro, 37 procent meer dan vorig jaar.