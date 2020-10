De Kansspelautoriteit (Ksa) mag FIFA-maker Electronic Arts (EA) en zijn Europese dochterbedrijf beide een boete van 250.000 euro per week opleggen, heeft rechtbank Den Haag donderdag besloten.

In de voetbalgame FIFA worden zogenoemde lootboxen aangeboden, digitale aankopen waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is. In het geval van FIFA gaat het om pakjes met voetballers voor de spelmodus Ultimate Team, waarbij je van tevoren niet weet welke spelers je krijgt.

De Ksa beschouwt dit als een illegale vorm van online gokken, ook omdat de spelers kunnen worden doorverkocht aan derden op sites buiten het spel om. Daarom besloot de autoriteit vorig jaar een last onder dwangsom van 250.000 euro per week met een maximum van 5 miljoen euro op te leggen. Het boetebedrag loopt op zolang lootboxen worden aangeboden. De boete geldt zowel voor de Zwitserse dochter van EA, die voor de verkoop van FIFA verantwoordelijk is, als het moederbedrijf, en kan dus in totaal oplopen tot 10 miljoen euro.

Electronic Arts stapte daarop naar de rechter. Volgens het bedrijf is er geen sprake van een losstaand kansspel, omdat de lootboxen onlosmakelijk verbonden zijn met het voetbalspel zelf. Ook benadrukt het bedrijf dat de inhoud van de lootboxen alleen binnen het spel waarde heeft en niet kan worden omgezet in geld.

De rechter heeft de bezwaren van EA donderdag van de hand gewezen. Als het bedrijf de boete wil vermijden, zal het de lootboxen binnen drie weken onklaar moeten maken.

In een reactie schrijft EA dat het bedrijf in beroep gaat tegen de beslissing. "We zijn niet van mening dat onze producten en diensten op enige wijze in strijd zijn met de gokwetten. We proberen een situatie te voorkomen die impact heeft op de mogelijkheden van Nederlandse spelers om FIFA Ultimate Team volledig te spelen."

Ksa besloot in 2018 dat lootboxen in games in bepaalde gevallen als illegaal kansspel aangemerkt konden worden. Daarop verwijderden verschillende andere bedrijven, waaronder Valve, lootboxen uit hun games of pasten deze aan.

Dit bericht is aangevuld met een reactie vanuit EA.