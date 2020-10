De CoronaMelder-app stuurt naar schatting dagelijks zo'n 10.000 meldingen naar mensen in Nederland. Dat schrijft de NOS op basis van informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ron Roozendaal, die bij het ministerie verantwoordelijk is voor de corona-app, zegt dat een klein deel van deze meldingen over blootstellingen buiten de afstand van 1,5 meter gaan. Zo'n 20 procent van de meldingen wijzen op een afstand tussen de 1,5 en de 3 meter, en in "enkele tientallen gevallen" zal het gaan om mensen die nog iets verder van een coronapatient af staan.

De app houdt uit privacyoogpunt geen statistieken bij. Het aantal meldingen is daarom een schatting. Het gaat volgens Roozendaal om zo'n 1.500 mensen die dagelijks in de app aangeven dat zij positief zijn getest voor corona.

Als iemand in de app aangeeft dat hij of zij een positieve coronatest heeft ontvangen, dan verstuurt de app meldingen naar iedereen die zich recent langer dan 15 minuten vlakbij deze persoon heeft bevonden. Ontvang je een melding, dan moet je tien dagen thuis blijven. Heb je na de tien dagen nog steeds geen symptomen van het coronavirus, dan mag je weer naar buiten.