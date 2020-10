Een groep die zegt op te treden voor een miljoen Britten wil Facebook aanklagen over het Cambridge Analytica-schandaal uit 2018. Dat meldt de BBC.

De groep, Facebook You Owe Us, heeft woensdag een brief gestuurd naar de sociale mediagigant. Ze zijn het niet eens met de boete van 500.000 pond (553.000 euro) die de Britse staat aan Facebook oplegde over het schandaal. De groep noemt het bedrag "kleingeld".

Het schandaal kwam in 2018 aan het licht. Toen bleek dat het bedrijf Cambridge Analytica kort voor de Amerikaanse verkiezingen persoonlijke informatie van miljoenen Facebook-gebruikers had verzameld om psychologische profielen mee te maken. Daarvoor gebruikte het bedrijf een Facebook-quiz, die niet alleen data vergaarde van mensen die de quiz deden maar ook al hun Facebook-vrienden.

Facebook zegt tegenover de BBC nog geen documenten te hebben ontvangen in de zaak. Het bedrijf wijst op de conclusies van de Britse privacywaakhond, die "geen bewijs vond" dat Europese data in handen van Cambridge Analytica terecht is gekomen.

Facebook You Owe Us wil een massaclaim doen op het bedrijf, en roept getroffen Britse gebruikers op om zich bij de groep te voegen.