De Nederlandse gevangeniskoepel Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft dit jaar 321 gesprekken tussen gevangenen en advocaten opgenomen, terwijl dat eigenlijk niet mag, meldt 1Limburg woensdag.

Het gaat om gesprekken die door heel Nederland tussen advocaten en gedetineerden zijn gevoerd. De DJI neemt telefoongesprekken in de gevangenis standaard op, maar schakelt de opnamefunctie uit als met het nummer van een advocaat wordt gebeld.

Door een fout in de nummerherkenningssoftware werden alsnog gesprekken met advocaten opgenomen. Dat mag niet, omdat gesprekken tussen advocaten en hun cliënten vertrouwelijk behandeld moeten worden.

De DJI zou de opnames na ontdekking hebben gewist. "Deze gesprekken zijn niet uitgeluisterd", zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie.

De Nederlandse orde van advocaten spreekt van een "onwenselijke situatie". "Keer op keer blijkt dat Justitie het niet kan laten om gesprekken tussen advocaten en hun cliënten af te luisteren", stelt strafpleiter Sjoerd van Berge Henegouwen.

Het is niet voor het eerst dat vertrouwelijke telefoontjes van advocaten zijn opgenomen. In 2019 bleek dat Justitie jarenlang hetzelfde deed door een softwarefout, wat leidde tot 25.000 opgenomen gesprekken. Ook toen was de niet-werkende nummerherkenning de oorzaak.