Apple heeft het Spaanse bedrijf Vilynx overgenomen, bevestigt de techreus tegenover Bloomberg. De start-up gebruikt kunstmatige intelligentie om video's doorzoekbaar te maken.

Apple heeft de overnameprijs voor de start-up niet gedeeld, maar volgens een bron zou er 50 miljoen dollar (ongeveer 43 miljoen euro) zijn betaald.

Vilynx traint een kunstmatige intelligentie om de beelden en het geluid van video's te analyseren om te zien waar ze inhoudelijk over gaan. Op die manier ontdekt het bedrijf waar in een tv-aflevering bijvoorbeeld een rode auto te zien is.

De software zou de context van bepaalde video's begrijpen. Als bijvoorbeeld het gezicht van Michael Jordan wordt gedetecteerd, snapt een algoritme dat het van de voormalige NBA-basketballer is.

Fragmenten van video's opzoeken

De technologie moet het makkelijker maken om de inhoud van video's te doorzoeken. Apple heeft nog niet gezegd hoe de technologie van het bedrijf zal worden ingezet.

Google kondigde onlangs plannen aan om op vergelijkbare wijze video's doorzoekbaar te maken. Die optie zal worden toegevoegd aan de zoekmachine van de techgigant.