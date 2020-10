Starlink, het internet dat via satellieten van SpaceX wordt aangeboden, kost de eerste testgebruikers 99 dollar (zo'n 84 euro) per maand. Dat blijkt uit een mail die deze week naar geïnteresseerden is gestuurd, schrijft CNBC.

De test wordt de 'Better Than Nothing Beta'-test genoemd en is beschikbaar voor een aantal geïnteresseerden in de Verenigde Staten en Canada. Volgend jaar moet het internet over de hele wereld gebruikt kunnen worden.

Naast het maandelijkse bedrag van 99 dollar per maand moeten mensen vooraf eenmalig 499 dollar (424 euro) betalen om de Starlink Kit te kopen. Daarin zitten onder meer een wifirouter en een antenne voor verbinding met de satellieten.

In de mail staat dat mensen nog geen topprestaties moeten verwachten. "Zoals je uit de titel kan afleiden, proberen we je verwachtingen te temperen", schrijft het Starlink-team. "Datasnelheden variëren van 50 Mbit per seconde tot 150 Mbit per seconde en er kan een vertraging van 20 ms tot 40 ms optreden. Dat zal de komende maanden voorkomen doordat we het Starlink-systeem nog optimaliseren. Ook kan het internet soms helemaal wegvallen."

Het is niet duidelijk hoeveel mensen de e-mail hebben gekregen. Het is wel voor het eerst dat klanten ermee aan de slag kunnen. De afgelopen maanden werd de verbinding alleen door een klein aantal SpaceX-medewerkers getest.

Het plan van Starlink is dat tienduizenden satellieten overal ter wereld internet op hoge snelheid gaan aanbieden. Momenteel zijn bijna negenhonderd Starlink-satellieten gelanceerd.