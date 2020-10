Videobeldienst Microsoft Teams wordt dagelijks door gemiddeld 115 miljoen mensen gebruikt, maakte Microsoft dinsdagavond tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekend.

Daarmee is het aantal Teams-gebruikers in de afgelopen zes maanden met 50 procent gegroeid. Een half jaar geleden werd de dienst dagelijks nog door zo'n 75 miljoen mensen gebruikt. De dienst heeft de groei voor een groot deel te danken aan het feit dat veel mensen sinds de uitbraak van COVID-19 thuiswerken.

Microsoft heeft in de afgelopen maanden meerdere functies aan Teams toegevoegd. Zo werd het in juli mogelijk om deelnemers van een videogesprek in een virtuele omgeving te plaatsen, waardoor het lijkt alsof ze bij elkaar in een collegezaal zitten.

Het aantal dagelijkse gebruikers is lastig te vergelijken met dat van concurrenten. Zowel Google als Zoom meet dagelijks het aantal deelnemers van videogesprekken, waardoor iemand die vaker op een dag belt meerdere keren wordt meegeteld.