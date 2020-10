De website van de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump is in de nacht van dinsdag op woensdag tijdelijk gehackt. De webpagina gaf aan dat de site 'in beslag was genomen' en de hackers beweerden toegang te hebben tot persoonlijke gesprekken van Trump met zijn familie en medewerkers.

De website toonde enige tijd de boodschap van de hackers, waarin stond dat "de wereld genoeg had van het nepnieuws dat Trump dagelijks verspreid." Wat ze precies bedoelen, maakten ze niet duidelijk.

De pagina werd tijdelijk offline gehaald en is inmiddels weer terug in de originele staat. Trump's campagneteam meldt dat de autoriteiten het voorval onderzoeken.

Op de site meenden de hackers dat zij interne en geheime gesprekken van Trump, zijn familie en zijn medewerkers hadden. Hier gaven ze echter geen bewijs voor. De hackers voegden toe dat als bezoekers van de site cryptovaluta zouden betalen, zij de gesprekken konden kopen.

Het campagneteam van Trump stelt dat geen enkele gevoelige data in handen van de hackers kon komen, omdat dergelijke gegevens niet op de website zijn opgeslagen.