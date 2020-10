Google doet niet alleen Zwarte Piet in de ban, maar ook alle alternatieve vormen zoals Roetveegpiet. Dit omdat volgens het bedrijf "sommige alternatieve vormen van Zwarte Piet nog steeds gebaseerd zijn op raciale stereotypes". Dat vertelt het bedrijf desgevraagd aan NU.nl. Het nieuwe beleid gaat ergens "de komende weken" in. Eerder wilde Google nog niet zeggen waarom zowel Zwarte Piet als Roetveegpiet in de ban worden gedaan.

Google zegt in de reactie "zich te committeren aan gelijkheid en diversiteit". Het bedrijf zegt altijd rekening te hebben gehouden met de context waarin Zwarte Piet en alternatieven daarvan zijn afgebeeld. Toch wordt daar nu één lijn getrokken "om het beleid zo consistent mogelijk toepasbaar te houden."

Met dit beleid gaat Google verder dan onder meer de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Zij zien de Roetveegpiet, waarnaar zij refereren als de Schoorsteenpiet, als niet-racistische variant van Piet.

Met het nieuwe beleid, dat donderdagavond werd aangekondigd, blokkeert Google advertenties bij video's over Roetveegpiet of Zwarte Piet op YouTube, een dochterbedrijf van Google. Ook mogen op webpagina's waar Zwarte Piet of Roetveegpiet op te zien is geen advertenties via de netwerken van Google meer vertoond worden.

Beleid heeft vermoedelijk grote gevolgen door invloedrijke positie Google

Het nieuwe beleid heeft vermoedelijk grote gevolgen voor betreffende webpagina's, omdat Google een van de grootste verzorgers van online advertenties wereldwijd is.

Video's van Zwarte Piet mogen op YouTube nog wel onder bepaalde voorwaarden verschijnen, omdat Google "het publieke debat niet in de weg wil zitten". Het zal alleen niet meer mogelijk zijn om er geld mee te verdienen.

Een uitzondering van de nieuwe advertentieregels rondom Zwarte Piet geldt voor "webpagina's die educatief of journalistiek van aard zijn", aldus Google Nederland.