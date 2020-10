Google gaat het moeilijker maken om geld te verdienen met online webpagina's en video's over Zwarte Piet en Roetveegpiet, bevestigt Google Nederland dinsdag na berichtgeving van RTL Z. Ook zal het bedrijf geen advertenties meer hierover vertonen.

De aanscherping van het beleid komt omdat "Google zich heeft gecommitteerd aan gelijkheid en diversiteit", aldus een zegsman.

Met het nieuwe beleid blokkeert Google advertenties bij video's over Roetveegpiet of Zwarte Piet op YouTube, een dochterbedrijf van Google.

Het nieuwe beleid heeft ook gevolgen voor webpagina's waar Zwarte Piet of Roetveegpiet op te zien is. Daar mogen binnenkort geen advertenties via de netwerken van Google meer vertoond worden.

Waarom het beleid ook geldt voor Roetveegpiet, kon de Google-woordvoerder niet zeggen. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet ziet de roetveegpiet als een niet-racistisch alternatief voor Zwarte Piet.

Google wil debat niet in de weg zitten

De veranderingen zullen vermoedelijk grote gevolgen hebben voor deze pagina's: Google is een van de grootste verzorgers van online advertenties ter wereld. Het nieuwe beleid gaat ergens "de komende weken" in.

Video's van Zwarte Piet mogen op YouTube nog wel onder bepaalde voorwaarden verschijnen, omdat Google "het publieke debat niet in de weg wil zitten". Het zal alleen niet meer mogelijk zijn om er geld mee te verdienen.

Een uitzondering van de nieuwe advertentieregels rondom Zwarte Piet geldt voor "webpagina's die educatief of journalistiek van aard zijn", aldus Google Nederland.