In elk geval 476 Nederlandse trolaccounts op Twitter hebben complottheorieën en desinformatie over de Amerikaanse verkiezingen verspreid. Dat blijkt uit onderzoek door Pointer.

Het gaat om Nederlandstalige Twitter-accounts die kandidaten Donald Trump of Joe Biden hebben genoemd. Van de 15.000 onderzochte accounts bleken 476 in handen te zijn van trollen, die anoniem alleen misinformatie verspreiden.

De trollen zouden veel links naar video's delen, met bijvoorbeeld interviews waar een presidentskandidaat slecht in naar voren komt. Ook worden Twitter-accounts van grote nieuwsmedia door de accounts aangevallen en zijn nepnieuwssites populair onder de trollen.

Eén populair complot onder de trollen gaat over de ambtenaar Joris Demmink, die volgens een theorie zou zijn ontkomen aan een veroordeling van kindermisbruik. Dit complotverhaal duikt online al jarenlang op.

Impact tijdens verkiezingen 2016

De exacte impact op de verkiezingen is vooralsnog onduidelijk. Tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 bleken veel Russische trollen desinformatie en nepnieuws te verspreiden in het voordeel van Donald Trump.

Dit jaar beloven sociale media strenger op te treden tegen dergelijke trolaccounts, in de hoop hun impact te minimaliseren. Op Facebook is het in de aanloop naar de verkiezingsdag ook niet toegestaan politieke advertenties te plaatsen.