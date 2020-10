Twitter heeft een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump als 'mogelijk misleidend' bestempeld. Dat gebeurde enkele uren nadat Twitter zijn beleid had aangescherpt.

In de tweet sprak Trump in de nacht van maandag op dinsdag over "grote problemen en discrepanties" bij stemmen per post in de Verenigde Staten.

Trump heeft zich vaker uitgesproken tegen per brief stemmen. Volgens de Amerikaanse president leidt het tot verkiezingsfraude, al heeft hij daar nooit bewijs voor geleverd.

Een half uur nadat het bericht was geplaatst, plakte Twitter er een label overheen. "Een deel van de content of alle content die wordt gedeeld in deze tweet, wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over de manier waarop je kan deelnemen aan verkiezingen of andere civiele processen", staat op het label.

Gebruikers kunnen de tweet nog wel lezen, maar pas als ze er zelf voor kiezen om de melding weg te klikken.

Twitter scherpt beleid rond verkiezingen aan

Twitter maakte maandag bekend Amerikaanse gebruikers te gaan waarschuwen over verkeerde informatie over de aanstaande presidentsverkiezingen. Als voorbeeld daarvan haalde Twitter al misinformatie over per brief stemmen aan.

Twitter gaat niet alleen labels plakken over mogelijk misleidende tweets: bovenaan de tijdlijn komen ook meldingen te staan waarin gebruikers worden gewaarschuwd voor de verspreiding van misinformatie.

Tweets van Trump zijn vaker als 'mogelijk misleidend' gelabeld door Twitter. Zo werden eerder al berichten verborgen waarin hij zei dat COVID-19 minder dodelijk is dan de griep. Ook een video van Trump waarin werd gesuggereerd dat CNN nepnieuws verspreidde, werd verborgen.