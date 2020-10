T-Mobile heeft bekendgemaakt vanaf dinsdag landelijke 5G-dekking aan te bieden. Het gaat vooralsnog om een eerste versie van 5G met een kleine snelheidsverhoging.

Een landelijke dekking betekent dat 90 procent van de Nederlanders binnen het 5G-dekkingsgebied van T-Mobile woont. De telecomprovider beloofde in juli al voor het einde van 2020 een landelijk dekkend 5G-netwerk aan te bieden.

Voor het netwerk maakt T-Mobile gebruik van de voor 5G benodigde frequenties die in juli 2020 zijn geveild. Bij de veiling was vooral de zogenoemde 700MHz-band belangrijk, omdat die gebruikt kan worden om een landelijk dekkend netwerk met 5G-technologie op te zetten.

Het verschil tussen 4G en 5G is momenteel nog niet groot. Met het huidige 5G-netwerk gaat het dataverkeer bijvoorbeeld maar iets sneller dan via 4G. Voor een echt significante snelheidsverhoging is de 3,5GHz-band nodig. Die frequentie wordt in Nederland pas in 2022 geveild, omdat die nu nog voor een afluisterstation van Defensie wordt gebruikt.

Ook Vodafone en KPN bieden klanten 5G aan. Klanten die van het netwerk gebruik willen maken, hebben daar niet alleen een geschikt abonnement, maar ook een telefoon die klaar is voor 5G voor nodig.