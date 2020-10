Binnen ruim twee weken hebben ongeveer veertienduizend gebruikers van de CoronaMelder-app via de app laten weten dat ze positief getest zijn op het coronavirus. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) maandag in de Eerste Kamer tijdens het debat over de coronawet.

Volgens De Jonge is de app ruim 3,5 miljoen keer gedownload sinds deze op 10 oktober landelijk te gebruiken was. Dat betekent niet per se dat net zoveel Nederlanders de app gebruiken.

Met behulp van CoronaMelder kunnen smartphones signalen uitwisselen met smartphones van andere appgebruikers. Die contacten worden vastgelegd in unieke, anonieme codes. Zo ontstaat een logboek van mensen die bij elkaar in de buurt zijn geweest.

Als iemand later besmet blijkt, kan diegene samen met de GGD zijn of haar contacten van de afgelopen dagen waarschuwen. De ontvangers krijgen dan het advies thuis te blijven en zich bij klachten te laten testen. De app moet helpen de druk op het bron- en contactonderzoek van de GGD's te verlichten.

Maandag kreeg onderwijsminister Arie Slob tijdens een debat in de Tweede Kamer een melding via de CoronaMelder. Een naaste medewerker bleek positief getest. Slob kreeg daarover via zijn medewerkers een bericht, maar hij ontving ook via de app een melding. Het overleg werd daarop geschorst, omdat de minister - die zelf geen klachten had - meteen in quarantaine moest.