Twitter waarschuwt Amerikaanse gebruikers vanaf maandag actief over verkeerde informatie over de presidentsverkiezingen. Het bedrijf gaat onder meer meldingen bovenaan de tijdlijn plaatsen en in de zoekresultaten.

De mededelingen laten gebruikers weten dat "u mogelijk misleidende informatie tegenkomt over stemmen per post" en dat "verkiezingsresultaten kunnen worden vertraagd".

Volgens Twitter zijn de presidentsverkiezingen in november anders dan voorheen, mede vanwege een groot aantal stemmen dat waarschijnlijk per post zal worden uitgebracht. Daarom laat de uitslag mogelijk ook langer op zich wachten. Op deze manier beoogt het platform preventief onwaarheden over verkiezingsresultaten tegen te gaan.

Deze aanpak is nieuw en past in Twitters bredere beleid om misinformatie op het platform aan te pakken. Zo worden bijvoorbeeld berichten die het vertrouwen in de verkiezingen ondermijnen gelabeld als misinformatie of verwijderd, zo ook bij tweets van de huidige Amerikaanse president Donald Trump.