Instagram zal woensdag een nieuw naaktbeleid introduceren nadat het beelden van Nyome Nicholas-Williams, een Brits model, onterecht heeft verwijderd, meldt Reuters. Vanaf dan is het knuffelen of het vasthouden van borsten expliciet toegestaan.

Het platform zei dat het eerdere verbod op beelden van "knijpen in de borst" onjuist was toegepast toen de foto's van Nicholas-William voor het eerst in juli werden verwijderd. Het platform verbiedt nog steeds foto's waarop mensen hun borsten vastgrijpen "in een grijpende beweging met gebogen vingers of als er een duidelijke verandering in de vorm van de borsten is".

Volgens het zwarte model is het verwijderen van beelden waarop ze haar borsten bedekte met haar armen het gevolg van racisme binnen het algoritme. Ze ontdekte dat vergelijkbare beelden, of zelfs naakter, van dunne, witte vrouwen niet verwijderd werden.

Facebook, eigenaar van Instagram, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan Nicholas-Williams. "Het kan even duren voordat het nieuwe beleid ook correct wordt toegepast, maar we zijn vastbesloten om dit goed te doen", verklaart een Instagram-woordvoerder aan Reuters.

Over de beschuldiging van racisme binnen het algoritme heeft het bedrijf zich nog niet uitgelaten. Wel heeft Instagram eerder dit jaar toegezegd "meer te zullen doen om de zwarte gemeenschap te ondersteunen op het platform".