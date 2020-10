De Pakistaanse premier Imran Khan wil dat Facebook anti-islamitische inhoud verbiedt. In een brief aan Facebook-CEO Mark Zuckerberg vraagt de premier het sociale medium om islamofobe inhoud hetzelfde te behandelen als berichten waarin de Holocaust wordt ontkend.

Vorige maand besloot Facebook berichten die de Holocaust ontkennen in de ban te doen. Volgens Khan moet islamofobie op het platform op dezelfde manier worden aangepakt: "Het kan niet zo zijn dat haatberichten over sommigen niet worden toegestaan, maar berichten over anderen wel."

Khan laat weten overeenkomsten te zien tussen de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, de gewelddadige pogroms in Oost-Europa en de manier waarop moslims bejegend worden: "Vandaag de dag zien we pogroms tegen moslims in verschillende delen van de wereld", schrijft Khan aan Zuckerberg. "Islamofobie moet verboden worden, voordat moslims worden vervolgd."

Een woordvoerder van Facebook laat weten dat berichten waarin personen op basis van afkomst of religie worden aangevallen al verboden zijn. "Berichten die aanzetten tot haat worden verwijderd, zodra het onder onze aandacht is gebracht." De woordvoerder voegt eraan toe dat er wel "meer werk te verrichten valt".