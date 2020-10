De website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is maandagochtend niet bereikbaar vanwege een storing. Zowel via de website als telefonisch is de dienst uit de lucht.

Op de website is het momenteel niet mogelijk om in te loggen op Mijn DUO, een portaal waar onder meer zaken met betrekking tot studiefinanciering, leningen en studieschuld geregeld kunnen worden, zo laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

De oorzaak is een technische storing naar aanleiding van reguliere onderhoudswerkzaamheden. Naar verwachting is de dienst aan het begin van de middag weer in de lucht.