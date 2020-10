Vier voormalige Uber-chauffeurs zijn maandagochtend naar de rechtbank in Amsterdam gestapt. Zij zeggen dat Uber werknemers via geautomatiseerde systemen ontslaat, meldt hun advocaat Anton Ekkers op zijn website.

Het gaat om drie chauffeurs uit het Verenigd Koninkrijk en een uit Portugal. Volgens hen zijn ze bij Uber weggestuurd nadat ze door het Uber-algoritme werden beschuldigd van "frauduleuze activiteiten".

De chauffeurs zeggen geen fraude te hebben gepleegd. Volgens Uber is er sprake van fraude als een chauffeur bijvoorbeeld een klant afwijst, of als een chauffeur strategisch uitlogt om ritprijzen omhoog te krijgen. Uber zou de chauffeurs nooit uitleg hebben gegeven voor het ontslag. Ook konden ze geen bezwaar maken.

Volgens de Europese privacywet mogen algoritmes niet bepalen of een werknemer wel of niet moet worden ontslagen. Die beslissing moet door een mens worden genomen.

NU.nl heeft Uber om een reactie gevraagd.

Het gebruik van algoritmes bij Uber ligt vaker onder vuur. In juli spanden twee Britse Uber-chauffeurs eveneens een rechtszaak aan tegen het taxibedrijf. Zij wilden weten welke informatie over hen werd verzameld en hoe gegevens werden gebruikt om besluiten over hen te nemen.