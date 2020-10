Microsoft gaat gebruikers van de browser Internet Explorer vanaf volgende maand automatisch doorsturen naar Microsoft Edge als ze bepaalde sites willen bezoeken, meldde Bleeping Computer zondag.

Gebruikers van Internet Explorer worden automatisch naar Microsofts nieuwere webbrowser Edge geleid als zij een website proberen te bezoeken die Microsoft als niet-werkend heeft gelabeld. Op de lijst staan ruim elfhonderd populaire sites, waaronder die van Twitter, Facebook, Instagram, Google Drive en Microsoft Teams.

Als mensen een van die websites proberen te bezoeken, wordt de pagina vanzelf in Microsoft Edge geopend. In beeld verschijnt dan een melding waarin staat dat de website niet werkt in Internet Explorer.

In de melding wordt gebruikers aangeraden over te stappen naar de nieuwere browser. Als ze dat doen, worden onder meer hun favoriete pagina's, opgeslagen wachtwoorden en de browsegeschiedenis overgezet.

Internet Explorer wordt de komende tijd steeds verder uitgekleed. Eind 2021 stopt het bedrijf met de ondersteuning van Internet Explorer voor Microsoft 365-apps.