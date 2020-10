Het is eigenlijk amper hacken te noemen: met slechts zeven pogingen wist veiligheidsonderzoeker Victor Gevers het wachtwoord te raden van de Amerikaanse president Donald Trump: 'maga2020!' - verwijzend naar de campagneslogan "Make America Great Again". In één klap had de Nederlander de mogelijkheid om privéberichten in te zien en een tweet namens Trump de wereld in te sturen.

Maar dat deed de ethische hacker niet. Tot zijn grote verbazing ontbrak het de president zowel aan een sterk wachtwoord, als aan een tweestapsverificatie. Daarmee stond de deur wagenwijd open. Toch kun je met een paar simpele stappen zelf je account goed beveiligen.

Zo stel je tweestapsverificatie in

Twitter biedt je de optie om tweestapsverificatie, ook wel dubbele verificatie, in te stellen voor je account; een extra beveiligingslaag door middel van een code of een beveiligingssleutel. Hackers hebben dan aan je gebruikersnaam en wachtwoord alleen niet meer genoeg om toegang tot je account te krijgen.

Via de app: Tik in het bovenste menu op je profielicoon of navigatiemenu-icoon en tik vervolgens op Instellingen en privacy.

Tik op Account en vervolgens op Beveiliging.

Tik op Tweestapsverificatie.

Je kunt uit twee methodes kiezen: Sms of een Verificatie-app.

Via de website Klik in het zijmenu op Meer en klik vervolgens op Instellingen en privacy.

Klik op je Accountinstellingen en klik op Beveiliging.

Tik op Tweestapsverificatie.

Je kan uit drie methodes kiezen: Sms, Verificatie-app of Beveiligingssleutel.

Kies een sterk wachtwoord

De vuistregel is: hoe langer hoe beter - en zorg dat de tekens in een willekeurige volgorde zijn geplaatst. Vier stappen:

Gebruik kleine letters en hoofdletters door elkaar (voorbeeld: doFxwYSvMXapPcLV).

Plaats cijfers tussen de letters (voorbeeld: 6doF5xwYS9vMX2ap).

Voeg speciale tekens (!, ?, #, @, procent, enz.) op willekeurige plekken toe (voorbeeld: 6do#F5xwYS!9vM@X2ap)

Controleer of je wachtwoord lang genoeg is. Wij raden minimaal tien tekens aan, maar meer is beter.

Heb je het vermoeden dat je wachtwoord toch is gelekt? Lees dan hier wat je kunt doen.

Verwijder externe Twitter apps

Het zou goed kunnen dat je in het verleden bijvoorbeeld nieuwsapps, Instagram of Blendle toestemming hebt gegeven om met je Twitter-account te verbinden. Misschien heb je van de helft geen flauw benul meer. Kortom, vaak compleet onnodig om deze derden toegang te verlenen tot je account. Zorg dat je hier altijd zelf zicht en controle op houdt. Dat doe je als volgt: