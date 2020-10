Het verzoek van de Amerikaanse regering om de Chinese socialemedia-app WeChat in appwinkels te blokkeren, is opnieuw afgewezen. De rechter kon zich niet vinden in het argument dat de app een gevaar zou vormen voor de nationale veiligheid.

Een eerder verzoek om de app te blokkeren, werd vorige maand afgewezen. Volgens de Verenigde Staten lopen Amerikaanse gebruikers van WeChat het risico dat hun gegevens in handen komen van de Chinese Communistische Partij. WeChat-eigenaar Tencent ontkent dat de app wordt gebruikt voor spionage. Hoewel daar aanvullend bewijs voor werd geleverd, ging de rechter daar niet in mee.

Tegen dit besluit heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie beroep aangetekend. De uitspraak wordt niet voor december verwacht. In de tussentijd blijft het mogelijk om in de VS de app te downloaden.

WeChat is vooral in China populair, maar wordt ook daarbuiten door Chinezen gebruikt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in contact komen met familie. Naast het versturen van chat- en audioberichten kunnen gebruikers met de app ook in winkels betalen en producten of diensten bestellen.