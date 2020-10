Wat is de beste televisie van 46 tot 50 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

We zitten veel thuis deze periode. Netflixen is populair. Je geniet het meest van je favoriete serie met een goede tv die niet te klein of te groot is. De juiste grootte is afhankelijk van de afstand tussen je tv en de bank. Zit je op zo'n 3 meter afstand? Dan is een tv van 46 tot 50 inch een goed formaat.

De Consumentenbond test het hele jaar door tv's van verschillende formaten op onder meer beeld- en geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn nu in totaal 225 televisies getest die goed verkrijgbaar zijn.

Van de 38 geteste tv's binnen de categorie 46 tot 50 inch is een model van LG de Beste uit de Test. Een televisie van Samsung is de Beste Koop.

Deze 4K-televisie is de eerste oled-tv van LG die kleiner is dan 55 inch. De beeldkwaliteit van het kleinere oledscherm is heel goed en is vergelijkbaar met die van grotere oled-tv's. De kleuren zijn natuurlijk en gebalanceerd, en ook het contrast is prima.

Ook de kijkhoek is acceptabel, al is die wel wat kleiner dan die van zijn grotere broertjes.

Het geluid is helder en prettig. Wel zijn de lage tonen iets zwak. Met de aanschaf van een goede soundbar los je dat makkelijk op. Verder heeft de tv 4 HDMI-aansluitingen en 3 USB-poorten.

Ook al is de standaard 'uit-de-doos' beeldkwaliteit al goed te noemen, deze kan nog beter door de beeldinstellingen iets aan te passen.

Dit 4K-model van Samsung is een stuk goedkoper in aanschaf en heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. De beeldkwaliteit is in orde. Het beeld is scherp en de kleuren zijn ruim voldoende. Ook het contrast is behoorlijk.

De tv heeft 2 HDMI-aansluitingen en 1 USB-poort. Het geluid is helder en rijk. Wel kan het soms wat schril klinken.

Bij dit model zijn de standaard beeldinstellingen niet optimaal. Die kun je aanpassen voor een beter resultaat. Daarnaast is de tv niet heel energiezuinig.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.