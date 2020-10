De leider van Samsung Group Lee Kun-Hee (78) is zondag overleden nadat hij meer dan zes jaar in het ziekenhuis lag vanwege hartproblemen, laat het bedrijf weten.

De charismatische Lee maakte van Samsung de grootste multinational van Zuid-Korea en een wereldwijde marktleider op het gebied van smartphones, halfgeleiders en televisies. Hij was de rijkste persoon van Zuid-Korea met zo'n 20,9 miljard aan bezit volgens Forbes. "Zijn nalatenschap zal eeuwig voortduren", zei Samsung in reactie op zijn overlijden.

Maar Lee was ook controversieel. Zo is hij veroordeeld voor omkoping en belastingontwijking. Ook staat zijn bedrijf continu onder vuur vanwege de buitengewoon grote economische macht die het in Zuid-Korea nog altijd heeft, een gebrek aan transparantie en dubieuze vermogensoverdrachten binnen zijn familie.

Wie Kun-Hee gaat opvolgen is onduidelijk. Zijn kinderen zijn het de afgelopen zes jaar niet eens geworden over wie het leeuwendeel van zijn aandelen toekomt. Experts verwachten een strijd tussen zijn erfgenamen.

Samsung is een 'chaebol', een naam die in Zuid-Korea wordt gebruikt voor conglomeraten gecontroleerd door verschillende families. Deze bedrijfsstructuur hielp het land na de oorlog snel weer opbouwen, maar krijgt vanwege zijn ondoorzichtigheid veel kritiek.

Lee Nak-yon, leider van de regeringspartij en voormalig premier, prijst het leiderschap van Lee, maar was ook kritisch. "Het kan niet ontkend worden dat hij de chaebol-economie versterkte en er niet in slaagde vakbonden te erkennen", aldus de politicus.