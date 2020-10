Google laat op Chromecasts in de Verenigde Staten speciale afbeeldingen zien, om mensen aan te sporen te stemmen tijdens de presidentsverkiezingen. Dat merkte 9to5Google op.

Chromecasts laten normaal gesproken foto's en kunst zien als er niks naar wordt gestreamd. in de aanloop naar de verkiezingen verschijnen tussendoor andere afbeeldingen met de tekst 'Vote', oftewel 'Stemmen'.

Rechtsonder staat een link naar een site die uitlegt hoe Amerikanen het beste kunnen stemmen. Door deze in een browser over te tikken, opent de zoekmachine een pagina met zoekresultaten over onder andere stembureaus.

De stemafbeeldingen worden in de Verenigde Staten eens in de zoveel tijd voor een paar seconden getoond. Ze zijn gestileerd zoals ook de kunstafbeeldingen van Google, waardoor ze binnen het algemene ontwerp van de achtergronden passen.

De zoekreus probeert Amerikanen op steeds meer manieren duidelijk te maken hoe ze kunnen stemmen. Het is ook mogelijk om de stemassistent van de zoekreus te vragen waar gestemd kan worden.