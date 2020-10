De rechtbank in Rotterdam heeft twee bitcoinhandelaren veroordeeld wegens witwassen. Het duo had omgerekend 25 miljoen euro aan bitcoins in handen. Dat meldt het OM.

De handelaren zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 en 2,5 jaar, waarvan bij ieder zes maanden voorwaardelijk zijn.

Het duo kocht met contant geld voor miljoenen euro's aan bitcoin, om daarmee geld namens klanten wit te wassen. Het tweetal bood hun diensten aan via een online marktplaats op het darkweb.

Omdat de bitcoinhandel niet bekend was bij de Belastingdienst, werd op die manier het betalen van mogelijke belastingen ontweken. Klanten van de witwassers werden niet gevraagd zich te identificeren en een administratie werd niet bijgehouden.

25 miljoen euro aan bitcoins

In een periode van 2,5 jaar werd ruim 16 miljoen euro op die manier witgewassen, oordeelt ook de rechter. Op het moment van arrestatie hadden de twee samen 2.532 bitcoins in handen, omgerekend rond de 25 miljoen euro.

Een bedrag van 250.000 euro contant is ook in beslag genomen, met daarnaast 178.000 euro uit bedrijven van het tweetal. Hun bedrijven moeten samen een boete van 90.000 euro betalen.