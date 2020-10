De Nederlandse politie heeft al in januari 2019 ingebroken in de servers van de bij criminelen populaire chatdienst EncroChat, staat volgens het AD in een intern dossierstuk.

In juli van dit jaar bleek dat de politie langere tijd kon meelezen met gesprekken op het normaal beveiligde EncroChat, waardoor tientallen mensen gearresteerd konden worden. Criminelen gebruikten EncroChat in de hoop dat de gebruikte versleuteling afluisteren onmogelijk maakte.

De politie zei dat sinds april werd meegelezen met gesprekken op EncroChat. Nu blijkt dat de politie al in januari 2019 toegang had tot de servers. Sindsdien werd onder andere administratieve informatie van de chatdienst zelf verzameld door de agenten.

Volgens het document hadden agenten sinds januari 2019 ook toegang tot door gebruikers gedeelde foto's, notities en financiële gegevens. Die gegevens zijn wel versleuteld, waardoor ze niet zomaar ingezien kunnen worden.

'Sleutel mogelijk in telefoondata'

De politie heeft de juiste sleutels nodig om ze leesbaar te maken. In het dossier wordt gespeculeerd dat die sleutels mogelijk in bemachtigde telefoondata verstopt zitten. Worden die gevonden, dan heeft de politie nog meer informatie voor mogelijke onderzoeken.

Door EncroChat binnen te dringen, wist de politie meerdere mensen te arresteren. Ook werden 8.000 kilo cocaïne, 1.200 kilo crystal meth, tientallen wapens en 20 miljoen euro aan cash in beslag genomen.