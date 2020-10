Sociale media zoals Twitter en Facebook nemen maatregelen tijdens de Amerikaanse verkiezingen, om manipulatie met nepnieuws en desinformatie te voorkomen. We zetten de aangescherpte regels op een rij.

Met het nieuwe beleid hopen de techbedrijven een herhaling van 2016 te voorkomen. Toen bleek kort na de verkiezingen dat Russische trollenfabrieken probeerden het verkiezingsproces te beïnvloeden met ingekochte advertenties en nepnieuws.

Geen politieke reclame op Facebook

Op Facebook worden politieke advertenties vanaf 27 oktober ten strengste verboden. Dat verbod geldt een week lang, tot na de verkiezingen op 3 november. Dit moet misleiding en manipulatie via het advertentieplatform voorkomen.

Berichten die gebruikers ontmoedigen om niet te gaan stemmen, worden door Facebook per direct verwijderd. Deze berichten worden vermoedelijk deels door het algoritme opgemerkt, of komt Facebook op het spoor dankzij gebruikers die ze rapporteren.

Algemene beleid is aangescherpt

Het bedrijf heeft zijn algemene beleid onlangs ook aangescherpt, dat een indirecte impact op de verkiezingsperiode moet hebben. Complottheorieën die kunnen leiden tot geweld zijn bijvoorbeeld niet langer op de website toegestaan. Deze regels blijven na de verkiezingen actief.

Facebook-topman Mark Zuckerberg zei afgelopen zomer niet zomaar de berichten van president Donald Trump te willen betwisten, uit angst dat dit zou leiden tot partijdigheid van het bedrijf. Toch nam de techgigant recent maatregelen door een nepnieuwsbericht dat gedeeld was door Trump te wissen.

Twitter ontmoedigt retweeten

Op Twitter is het in aanloop naar de verkiezingen niet zomaar meer mogelijk om te retweeten. De knop zit nog op het sociale netwerk, maar het bedrijf wil dat gebruikers nu commentaar aan hun retweet toevoegen. Dat moet voorkomen dat bijvoorbeeld nepnieuws contextloos wordt gedeeld.

In de afgelopen maanden treedt Twitter ook vaker streng op tegen nepnieuws. Deze berichten worden gecontroleerd door factcheckers van het bedrijf, waarna ze voorzien worden van een markering. Gebruikers krijgen bij de tweets duidelijk te zien dat het gaat om misleidende of niet-kloppende informatie. Dat gebeurde ook bij tweets van Trump.

Tweets waarin informatie afkomstig uit hacks staat, krijgen ook een waarschuwingsmarkering. Dat gebeurde bij omstreden berichten over een mogelijk gehackte laptop van Joe Bidens zoon. Deze berichten worden inmiddels in twijfel getrokken.

Impact pas na de verkiezingen duidelijk

De daadwerkelijke impact van al deze maatregelen zal op zijn vroegst pas na 3 november blijken, nadat de Amerikaanse verkiezingen voorbij zijn. De grootste pogingen de verkiezingen te beïnvloeden zijn vermoedelijk vlak voordat er wordt gestemd.

"We doen ons best om verantwoordelijk te werk te gaan en mogelijke schade te voorkomen", schreeft Twitter-beleidsbaas Vijaya Gadde, nadat het bedrijf besloot om berichten over politieke hacks niet meer te wissen. "Maar we leren nog gaandeweg hoe dat precies moet."

Facebook neemt de dreiging van nepnieuws wel serieuzer dan in 2016, toen CEO Mark Zuckerberg zei het "een bizar idee te vinden" als nepnieuws invloed had op de verkiezingen. Tegelijkertijd heeft het bedrijf echter moeite om zijn regels op grote schaal te handhaven, bleek uit recent onderzoek.