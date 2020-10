De liefde vinden via Facebook Dating, avonturen beleven in de leesbare game Unmemory en prachtige foto's maken met je iPhone dankzij Halide Mark II. Dit zijn de apps van de week.

Halide Mark II

De Nederlandse maker van Spectre, in 2019 door Apple uitgeroepen als beste foto-app voor de iPhone, heeft een nieuwe app gemaakt: Halide Mark II. Deze app volgt de eerste versie van Halide (uit 2017) op. Net als in die app kun je de sluitertijd, scherptediepte en belichting van kiekjes aanpassen. Ook is het mogelijk om in RAW-formaat te fotograferen. In dit formaat wordt meer informatie van de foto opgeslagen, zodat gebruikers de afbeelding vergaand kunnen bewerken.

De app wordt in abonnementsvorm voor 10,99 euro per maand verkocht. Je kunt Halide Mark II ook in één keer aftikken: dat kost je 32,99 euro. Mensen die de eerste versie van Halide hebben gekocht, kunnen Mark II gratis gebruiken.

Download Halide Mark II voor iOS (10,99 euro per maand of eenmalig 32,99 euro)

Facebook Dating

Vanaf deze week kun je via Facebook de liefde vinden. Het sociale netwerk bracht zijn alternatief voor de populaire datingapp Tinder namelijk in Nederland uit. Facebook Dating probeert jou te koppelen aan vrijgezellen op basis van gedeelde interesses, hobby's, groepen en evenementen.

Nadat je een account hebt aangemaakt, krijg je andere Facebook-gebruikers voorgeschoteld die mogelijk bij je passen. Indien diegene jou ook leuk vindt kun je met elkaar chatten en (video)bellen.

Facebook Dating doet in basis hetzelfde als alle andere datingapps, maar heeft wel enkele unieke functies achter de hand, waaronder Secret Crush. Hierbij kun je door je lijst met Instagram-volgers en/of Facebook-vrienden gaan en aangeven op wie je stiekem een oogje hebt. Indien diegene jou ook leuk vindt, kom je dit van elkaar te weten en staat niets de opbloeiende liefde meer in de weg.

Download Facebook voor Android of iOS (gratis)

Unmemory

"Een leesbaar spel, een speelbaar verhaal." Zo omschrijft de nieuwe literaire game Unmemory zichzelf. Je 'speelt' het spel door nauwkeurig te lezen en zo puzzels op te lossen. Zet bovendien je oren goed open voor de muzikale effecten, want ook die geven soms aanwijzingen van het plot weg.

Unmemory heeft een ijzersterk verhaal waarin je de moordenaar van je vriendin probeert op te sporen. Net als in Memento, een populaire film uit 2000 met Christopher Nolan in de hoofdrol, lijdt de hoofdrolspeler aan ernstig geheugenverlies. Om het mysterie alsnog op te lossen moet je dus creatief omspringen met aantekeningen, audio-opnames en foto's.

Download Unmemory voor Android (6,99 euro) of iOS (4,99 euro)