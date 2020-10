Nederlandse politie- en beveiligingseenheden zouden jarenlang speciaal beveiligde cryptofoons hebben gebruikt die door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA afgeluisterd konden worden. Dat blijkt uit documenten die radioprogramma Argos heeft ingezien.

Onder andere de Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee kochten honderden exemplaren van de Zwitserse Ascom SE 660 Crypto. Deze radio's en mobilofoons gebruiken versleuteling om gesprekken extra te beveiligen.

Inmiddels zou duidelijk zijn dat deze apparaten een achterdeurtje bevatten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Hiermee was het mogelijk om gesprekken af te luisteren. Het is onduidelijk hoe vaak gesprekken ook actief zijn bespioneerd.

Gebruikt door speciale diensten

In Nederland werd de apparatuur veel gebruikt door speciale diensten, waaronder de afdeling die diplomaten beveiligt en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Ook het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag werd met de cryptofoons beveiligd.

Eerder dit jaar kwam aan het licht dat de achterdeurtjes in de cryptofoons werden geplaatst. Dat was onderdeel van 'Operatie Rubicon', waarbij de Duitse inlichtingendienst samen met de NSA het communicatiebedrijf Crypto AG kocht.

Door de overname konden Duitsland en de Verenigde Staten sinds de jaren zeventig meeluisteren met zogenaamd beveiligde gesprekken op de verkochte apparatuur. Dit kwam aan het licht toen anonieme bronnen spraken met The Washington Post en ZDF.

Impact op Nederland was eerder nog onbekend

Eerder bleek al dat op die manier in veel landen kon worden afgeluisterd, maar de exacte impact op Nederland was tot op heden niet bekend. De documenten ingezien door Argos maken duidelijk in hoeverre Nederlandse politiediensten slachtoffer waren.

Volgens een anonieme bron zijn in elk geval 625 van de apparaten door Nederland gekocht. Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat er ongeveer 150 in gebruik waren. De politie kon nog geen cijfers delen.