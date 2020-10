TikTok-gebruikers van wie een video is verwijderd, krijgen voortaan een bericht waarin wordt uitgelegd waarom dat is gebeurd, zo maakt TikTok bekend in een blogbericht.

Voorheen vertelde TikTok gebruikers alleen dat ze de regels hadden overtreden, maar niet specifiek welke regels. TikTok heeft gezegd dat beleid te veranderen. "Als een video wordt verwijderd, krijgt de maker een bericht waarin staat welke regel is overtreden."

Als een video is verwijderd omdat het ging over zelfbeschadiging of suïcide, dan krijgt de maker een tweede melding. Daarin wordt verwezen naar plekken waar gebruikers hulp kunnen krijgen op dat gebied.

Met het nieuwe beleid zegt TikTok transparanter te willen werken. Op andere sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter, krijgen gebruikers al langer een bericht waarin wordt uitgelegd welke regels zijn overtreden.