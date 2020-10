Mensen die volgend jaar Minecraft willen blijven spelen, hebben daar een Microsoft-account voor nodig, zo blijkt uit een bericht op de website van het spel.

De verandering geldt voor spelers van de originele Minecraft. Sinds 2011 bestaan er twee versies die apart zijn ontwikkeld. Minecraft: Bedrock Edition werd gemaakt voor spelcomputers en de Windows Store. Hiervoor was altijd al een Microsoft-account benodigd.

Nu wordt ook de originele Minecraft: Java Edition uit 2009 overgezet. Voorheen konden mensen hierbij inloggen met een account van ontwikkelaar Mojang, maar vanaf "begin volgend jaar" is een Microsoft-account vereist. Mensen die niet overstappen, kunnen niet meer spelen.

Volgens Mojang kunnen spelers vanwege de overstap beter beveiligd worden. "Het grootste voordeel is de mogelijkheid om tweestapsverificatie te gebruiken om in te loggen." Daarmee wordt naast om een wachtwoord ook om een unieke code gevraagd, als extra beveiligingslaag.

Spelers die wisselen van account, zullen geen informatie of voortgang verliezen. De komende maanden worden mensen per mail geïnformeerd over de overstap. Hoewel spelers straks allemaal met Microsoft-accounts moeten inloggen, is het niet mogelijk om online te spelen met mensen die de andere versie van het spel hebben.