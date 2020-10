Een Nederlandse beveiligingsonderzoeker wist vorige week in te loggen op het Twitter-account van de Amerikaanse president Donald Trump. Dit lukte hem, samen met twee anderen, ook al eens in 2016. Dat schrijven de Volkskrant en Vrij Nederland donderdag, nadat de media bewijs hebben ingezien. Twitter en het Witte Huis betwisten dat het account van Trump is gehackt.

Onderzoeker Victor Gevers kon in zeven pogingen het wachtwoord raden en ontdekte dat de president geen tweestapsverificatie gebruikte. Hij had de mogelijkheid berichten namens Trump te plaatsen en privéberichten in te zien, wat hij niet gedaan heeft.

Waarschijnlijk is de tweestapsverificatie uitgeschakeld, omdat verschillende campagnemedewerkers van Trump ook toegang tot het account hebben.

Gevers heeft het lek gemeld bij de Amerikaanse overheid en inmiddels zou de president zijn wachtwoord hebben aangepast en tweestapsverificatie hebben ingeschakeld. Het kostte Gevers veel moeite om iemand te vinden die op zijn melding kon reageren, schrijft Vrij Nederland in een reconstructie.

Bij zijn vorige hack kreeg Gevers geen reactie van Trumps team. Het magazine speculeert dat de onderzoeker nu een tweet op het account van Trump heeft geplaatst om zijn aandacht te trekken.

Vier jaar geleden slaagden drie Nederlanders, onder wie Gevers, er ook al in het wachtwoord van Trump te raden en toegang tot zijn account te krijgen.

Twitter: 'We zien geen bewijs van de hack'

Een woordvoerder van Twitter zegt tegen diverse Amerikaanse media, waaronder Variety, dat Trumps account niet is gehackt. "We hebben geen bewijs gezien dat deze bewering kan staven, ook niet in het artikel dat vandaag in Nederland is gepubliceerd."

Volgens het bedrijf worden bij het account van Trump, net als bij enkele andere hooggeplaatste gebruikers, extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo wordt onder meer sterk aangeraden tweestapsverificatie in te stellen.

Een woordvoerder van het Witte Huis ontkent de hack in gesprek met The Verge. "Het is absoluut niet waar", om eraan toe te voegen dat het Witte Huis nooit commentaar geeft op de beveiligingsmaatregelen rond de socialemedia-accounts van de president.