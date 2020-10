Hardwarefabrikant Lenovo staakt donderdag de verkoop van alle pc's, laptops, tablets en smartphones in Duitsland. Het bedrijf heeft zijn licenties voor het gebruik van een videocodec, H.264, niet betaald, meldt Heise Online donderdag.

H.264 is de meestgebruikte videocodec ter wereld, die wordt ingezet voor het maken en afspelen van MPEG-4-videobestanden. Het octrooi voor sommige onderdelen van deze codec ligt bij Nokia.

De rechter besloot eind september dat Lenovo inderdaad inbreuk maakt op het octrooirecht van Nokia door zijn licenties niet te betalen. Om dit besluit te handhaven, stapte Nokia dinsdag naar de rechter. Daar kreeg het bedrijf gelijk.

Lenovo stopt daarom per direct met de verkoop van computers in Duitsland. De hardwarefabrikant gaat in hoger beroep. Ook in de Verenigde Staten, Brazilië en India liggen de twee bedrijven met elkaar in de clinch bij de rechter.

Correctie: Nokia heeft patenten op bepaalde onderdelen van H.264, niet de gehele codec. Dit is aangepast in het artikel.