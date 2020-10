Een samenvattende weekupdate van iOS over de CoronaMelder leidt tot verwarring over de vraag of gebruikers wel of niet in contact zijn geweest met iemand met het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontvangt momenteel veel vragen over de updates, bevestigt een woordvoerder.

Het gaat om updates die iOS zelf rondstuurt over het aantal contacten met andere appgebruikers dat de betreffende iPhone heeft geregistreerd en doorgegeven aan de CoronaMelder. Deze zijn niet voorzien van het CoronaMelder-logo, maar lijken wel dusdanig op meldingen uit de app dat ze verwarrend blijken voor gebruikers.

De meldingen zijn gebaseerd op lokaal op de telefoon opgeslagen data. Het is dus niet zo dat deze informatie naar Apple wordt gestuurd, en dat er vanuit daar een weekupdate wordt aangemaakt.

In oudere versies van iOS wordt bij deze updates nog melding gemaakt van "mogelijke blootstellingen", waarbij de gebruiker bijvoorbeeld niet daadwerkelijk dicht genoeg bij een coronapatiënt was om veel risico te lopen. De CoronaMelder ziet dit zelf niet als een mogelijke blootstelling, maar iOS wel.

Alleen als de CoronaMelder zelf een waarschuwing geeft, is er dus sprake geweest van een risicovolle blootstelling.

Deze specifieke meldingen zijn in de nieuwste update van iOS verwijderd, bevestigt het ministerie. Apple is op de verwarring gewezen. Ook wordt de vraag- en antwoordpagina van de CoronaMelder binnenkort aangepast om uitleg te geven over de weekupdates.

Dit bericht is aangevuld met verdere uitleg.