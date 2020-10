De nieuwe videodienst Quibi, waarmee korte afleveringen van series op smartphones bekeken konden worden, stopt na ruim zes maanden. Dat maken oprichters Jeffrey Katzenberg en Meg Whitman bekend in een blogpost.

Quibi kwam in het afgelopen half jaar nooit echt van de grond. De app bood abonnees series van maximaal tien minuten per aflevering, die zowel in horizontale als verticale houding op telefoons bekeken konden worden. Het aantal beoogde abonnees bleef echter achter.

Katzenberg (voorheen medeoprichter van DreamWorks Animation) en Whitman (eerder directeur van eBay) wijten het uitblijven van succes deels aan twee dingen. "Of het idee was niet sterk genoeg voor een aparte streamingdienst of onze timing was niet goed."

Abonnees van Quibi krijgen bericht over de sluiting van de app. Een einddatum is nog niet bekendgemaakt, al zal de app ergens "in de komende maanden" stoppen.

Bij Quibi waren grote namen betrokken. Zo bood de dienst zijn eigen series aan met acteurs zoals Christoph Waltz en Liam Hemsworth. Quibi zegt de series te willen verkopen aan andere streamingdiensten of tv-zenders. Ook de technologie achter de app wordt verkocht.

Quibi maakte zijn dienst eerder deze week nog beschikbaar voor televisies. Aanvankelijk was Quibi een app die alleen op telefoons werkte, zodat mensen bijvoorbeeld onderweg naar series konden kijken. De timing van de dienst bleek ongunstig, grotendeels omdat mensen meer thuisbleven vanwege de uitbraak van COVID-19.