De CoronaMelder-app wordt door meer dan 3,6 miljoen mensen gebruikt, blijkt woensdag uit cijfers van marktonderzoeker GfK. Dat komt neer op meer dan een kwart van de Nederlanders van dertien jaar of ouder.

Vooral mensen uit de leeftijdsgroep 50 tot 64 jaar gebruiken de app - zo'n 30 procent - terwijl dat percentage onder jongeren tussen de 13 en de 24 jaar juist vrij laag ligt.

GfK onderzocht ook hoeveel mensen de app per week actief gebruiken. In de week van 5 tot en met 11 oktober gebruikten 3 miljoen mensen de CoronaMelder.

De CoronaMelder hoeft slechts eenmalig te worden ingesteld om hem op de achtergrond van een smartphone te laten werken.

De CoronaMelder houdt bij met welke andere Nederlanders een gebruiker in aanraking is geweest. Blijkt iemand besmet te zijn met het coronavirus, dan vraagt de GGD of de zieke al zijn recente contacten wil waarschuwen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deelde eerder al downloadcijfers van de app. Op 19 oktober bleek hij ruim 3,3 miljoen keer te zijn gedownload.

De resultaten van GfK vloeien voort uit het doorlopende panelonderzoek GfK DAM. DAM meet passief het internetgedrag van deelnemende panelleden.

