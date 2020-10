De Amerikaanse politicus Alexandria Ocasio-Cortez debuteerde woensdagochtend op de videostreamingsite Twitch met een van de meest bekeken streams ooit. Op het toppunt van de stream keken 435.000 mensen mee.

Ocasio-Cortez streamde het populaire spel Among Us. Daarin moeten spelers een ruimteschip repareren en tegelijkertijd uitvogelen wie de saboteur is.

De populaire streamers Pokimane en HasanAbi speelden mee. Ocasio-Cortez twitterde maandag of iemand geïnteresseerd was om erbij te zijn Ook een andere Amerikaanse politicus, Ilhan Omar, besloot mee te doen.

Het doel van de stream was om Amerikanen te motiveren om te gaan stemmen tijdens de presidentsverkiezingen in november.

Fortnite-streamer Ninja heeft nog steeds het Twitch-record voor individuele streamers in handen: zijn stream met rapper Drake piekte bij meer dan 600.000 kijkers.