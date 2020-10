Netflix kreeg er in het afgelopen kwartaal 2,2 miljoen nieuwe abonnees bij. Dat zijn er fors minder dan ruim 25 miljoen abonnees die de streamingdienst er in de eerste twee kwartalen van dit jaar bij kreeg. Volgens Netflix werd de kleinere groei verwacht en is die te wijten aan het succes in de eerste helft van dit jaar.

Netflix maakte dinsdagavond de cijfers van het derde kwartaal bekend in een bericht aan de aandeelhouders. Het Amerikaanse bedrijf rekende op 2,5 miljoen nieuwe klanten in het derde kwartaal, maar dat werden er dus flink minder.

Wel verwachtte Netflix dat het aantal nieuwe abonnees ver zou achterblijven op de tien miljoen abonnees die de dienst in het tweede kwartaal kon bijschrijven en het recordaantal abonnees (vijftien miljoen) dat het bedrijf er in het eerste kwartaal bij kreeg. De recordgroei was met name te danken aan de coronamaatregelen, waardoor veel mensen moesten thuisblijven en de vraag naar streamingdiensten toenam.

Mensen die van plan zouden zijn geweest in de tweede helft van dit jaar een abonnement te nemen, hebben dit volgens Netflix vanwege de coronacrisis al eerder gedaan.

Desondanks zijn in de eerste negen maanden van dit jaar al meer Netflix-abonnementen afgesloten dan in heel 2019: 28,1 miljoen, tegenover 27,8 miljoen. De omzet was ruim 22 procent hoger dan een jaar eerder en kwam uit op 6,4 miljard dollar. De nettowinst steeg naar 790 miljoen dollar.

Netflix verwacht in het vierde kwartaal iets meer abonnees aan te trekken. De streamingdienst mikt dan op zes miljoen nieuwe betalende klanten. In totaal hebben nu ruim 195 miljoen mensen wereldwijd een abonnement op Netflix.