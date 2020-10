Het Amerikaanse ministerie van Justitie start samen met elf staten een mededingingszaak tegen Google. Het bedrijf zou misbruik maken van zijn dominante positie en zo concurrenten benadelen.

De zaak, die als een mijlpaal moet worden gezien, volgt op een groot onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar de machtspositie van de vier grote techreuzen Amazon, Apple, Google en Facebook.

In de Europese Unie kreeg Google in de afgelopen jaren meerdere miljardenboetes opgelegd in soortgelijke zaken. In de VS bleef het bedrijf grotendeels buiten schot. In 2013 trof Google in de VS wel een schikking in een mededingingszaak over de zoekmachine van het bedrijf.

Google noemt de aanklacht in een reactie "enorm gebrekkig". "Mensen gebruiken Google omdat ze daarvoor kiezen, niet omdat ze daartoe worden gedwongen of omdat ze geen alternatieven kunnen vinden."

Volgens de techgigant zijn consumenten uiteindelijk niet geholpen met deze zaak. "In tegendeel: hierdoor zullen minder goede alternatieven worden aangedragen voor zoekmachines, telefoonprijzen gaan omhoog en het wordt lastiger voor mensen om de zoekdiensten te gebruiken die ze willen gebruiken."

Google blijft achter zijn positie staan en denkt dat de rechtbank in zijn voordeel zal beslissen.