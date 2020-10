Zweden heeft dinsdag om veiligheidsredenen een verbod opgelegd voor het gebruik van telecomapparatuur van de Chinese techbedrijven Huawei en ZTE bij de aanleg van 5G-netwerken in het land. Daarmee sluit Zweden zich aan bij andere Europese landen, die voor eenzelfde soort verbod hebben gekozen.

De Zweedse post- en telecomautoriteit (PTS) zegt dat China "een van de grootste bedreigingen voor Zweden" is en dat het daarmee een risico voor de staatsveiligheid zou zijn om apparatuur van de bedrijven te gebruiken. De Verenigde Staten waarschuwen al langer voor die risico's. Het land beweert dat China Huawei gebruikt om het Westen te bespioneren, al is daar nooit concreet bewijs voor gegeven.

Naar verwachting kunnen het Zweedse bedrijf Ericsson en het Finse Nokia profiteren van het verbod op de apparatuur van hun Chinese concurrenten. Zweden start waarschijnlijk volgende maand met veilingen van vergunningen voor 5G-frequenties.

De stap van Zweden is binnen de Europese Unie niet bepaald uniek. In juli zeiden de Franse autoriteiten nog tegen telecomproviders die 5G-apparatuur van Huawei willen aanschaffen dat de licenties daarvoor niet verlengd kunnen worden zodra ze verlopen. De Europese Commissie stelde een paar dagen daarna dat EU-landen snel stappen moeten zetten om de apparatuur in hun 5G-netwerken diverser te maken.

Vorig jaar zei KPN nog dat het in Nederland apparatuur van Huawei wilde gebruiken bij de aanleg van het 5G-netwerk, maar dat die apparatuur niet in "kritieke delen" van het netwerk gebruikt zal worden. Het bedrijf verwacht in Nederland nog geen verbod op Huawei-apparatuur.