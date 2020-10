Een grote inlogstoring bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) zorgt er dinsdag voor dat studenten hun tentamen niet kunnen maken. Dat meldt de universiteit op haar website.

De storing vindt plaats bij de programma's Canvas, Testvision en Zoom. Ook een aantal andere diensten zijn volgens de UvA geraakt door de storing.

Testvision wordt door de universiteit gebruikt om tentamens af te nemen, maar omdat studenten niet kunnen inloggen, gaan die dinsdag niet door. Studenten worden op de hoogte gebracht.

Het is niet bekend wat de storing heeft veroorzaakt. Daarnaar wordt onderzoek gedaan. "We werken er hard aan deze storing zo spoedig mogelijk te verhelpen", schrijft de universiteit.

Rond 13.30 uur waren verschillende systemen weer bereikbaar. "De oorzaak van de inlogproblemen is echter nog niet gevonden. We kunnen er daarom ook niet van uitgaan dat het probleem nu verholpen is."

Een woordvoerder van de UvA was dinsdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.