Medewerkers en oud-medewerkers van luchtvaartmaatschappij Aeroflot Airlines hebben voor 50 miljoen dollar (42,4 miljoen euro) aan elektronica naar Rusland gesmokkeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten.

Er zijn naar aanleiding van het onderzoek tien mensen aangeklaagd. Van hen zitten er acht vast, twee zijn op de vlucht. Van 113 Aeroflot-medewerkers is het visum voor de Verenigde Staten ingetrokken.

De medewerkers worden ervan verdacht onder meer iPhones, iPads en Apple Watches naar Rusland te hebben gesmokkeld. De apparatuur werd tijdens een inspectie in bagage van medewerkers gevonden. Volgens de Amerikaanse justitie was veel van de elektronica gestolen.

Een van de verdachten nam in oktober negen koffers mee aan boord waarin 235 Apple-producten zaten. De geschatte waarde is 250.000 dollar. Bij een huiszoeking werden daarnaast veel elektronische spullen gevonden en 600.000 dollar in cash.

Het is niet bekend welke straffen de verdachten boven het hoofd hangen. Ook is onduidelijk wanneer de zaak behandeld wordt.