TikTok gaat harder ingrijpen als mensen uit naam van QAnon desinformatie verspreiden. Dat meldt het bedrijf in een verklaring aan NPR. De videoapp zegt accounts en video's die dat doen te zullen verwijderen.

Volgers van de QAnon-complottheorieën geloven onder meer dat een schaduwregering de Amerikaanse president Donald Trump probeert te ondermijnen. Aanhangers beschuldigen onder anderen prominente Democraten en Hollywoodsterren van pedofilie en satanisme.

TikTok zegt dat mensen die QAnon-complottheorieën verspreiden de regels van zijn platform overtreden. De dienst zegt de accounts en video's te zullen verwijderen. "We hebben er ook voor gezorgd dat deze content lastiger te vinden is via de zoekfunctie en via hashtags."

TikTok is niet het enige techbedrijf dat tegen QAnon in gaat. Eerder ondernamen Facebook, Twitter en YouTube al stappen om desinformatie van QAnon van hun netwerken te weren.